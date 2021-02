Criza continua la FCSB. Echipa lui Becali a fost invinsa de Hermannstadt

A marcat Pires, in minutul 12, dintr-un penalti acordat pentru o interventie a lui Vlad la Bagaric.In minutul 67, un gol al lui Buziuc a fost anulat pentru ofsaid.Hermannstadt: Figueiredo - Matel, Matricardi, I. Stoica (Scarlatache '67), Oprut - Romario Pires, Aosman (Karanovic '74) - Belu Iordache (Alhassan '74), P. Petrescu, Bagaric - Sintean (Elbers '63). Antrenor: Liviu Ciobotariu FCSB : A. Vlad - Ov. Popescu, Miron (Cretu '80), I. Cristea (Nedelcu '46), Radunovic (Pantiru '46) - Morutan (Buziuc '65), Ad. Sut (Oaida '65), D. Olaru - Oc. Popescu, Fl. Tanase, Fl. Coman. Antrenor: Anton PetreaCartonase galbene: Petrescu '69, Figueiredo '69, Matricardi '73, Alhassan '75, Bagaric '90+2 / Vlad '11, Ov. Popescu '26, Tanase '88Arbitri: Catalin Popa - Alexandru Cerei, Tunyogi Ferencz - Iulian CalinObservator: Victor Berbecaru.Infrangerea cu Hermannstadt este a treia consecutiva pentru FCSB, dupa 0-1 cu Dinamo , in cupa si 0-1, cu Academia Clinceni in campionat CITESTE SI: