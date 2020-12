Botosani, victorie de senzatie contra Viitorului. Rednic, nicio victorie la echipa lui Hagi

Ongenda (FC Botosani) a fost eliminat dupa ce a primit doua cartonase galbene in trei minute, ultimul pentru ca a lovit mingea ostentativ, dupa fluierul arbitrului.Au marcat: Luckassen '90+1 / Keyta '36, '68.0-1, min. 36: Dupa un corner al oaspetilor, Chindris a reluat cu capul, Cabuz a respis balonul paralel cu linia protii, iar Keyta a inscris in poarta goala;0-2, min. 68: Keyta a marcat cu un sut la coltul lung, dupa o combinatie a oaspetilor, pe partea stanga;1-2, min. 90+1: Dupa un alt corner, al gazdelor, Eli Fernandes a recentrat cu capul, iar Luckassen, tot cu capul, a trimis balonul in poarta.Au evoluat urmatoarele echipe:FC Viitorul: Cabuz - Dussaut, Ghita, Mladen (G. Ganea '69), Boboc (De Nooijer '46) - Ciobanu (V. Fernandez '56), Artean, Iancu - C. Matei, Luckassen, Matan (E. Fernandes '70). Antrenor Mircea Rednic FC Botosani: Hankici - Patache, Harut, Chindris, Holzmann - E. Florescu, J. Rodriguez - Ongenda, Keyta (Toutouh '76), S. Camara (Tircoveanu '83) - Al Mawas (Seroni '90+2). Antrenor Marius Croitoru.Cartonase galbene: Ciobanu '8 / Chindris '23, Harut 32, Rodriguez '56, Ongenda '57, 59, Hankici '86.Cartonas rosu: Ongenda '59.Arbitri: Adrian Cojocaru - Valentin Avram, Andrei Constantinescu - Catalin BusiObservator: Corneliu Fecioru.In urma acestui rezultat, FC Botosani a urcat provizoriu de pe locul 10 pe locul 7, cu 17 puncte, la egalitate cu FC Viitorul, de pe locul 6, si cu UTA, de pe locul 8.Lider este CS Universitatea Craiova , cu 31 de puncte, echipa urmata de FCSB , cu 30 de puncte, si de CFR Cluj , cu 27 de puncte.