Meci amanat in Liga 1 din cauza coronavirusului

"Meciul FC Viitorul - FC Hermannstadt, din etapa a 12-a, a fost amanat! In urma cazurilor de Covid-19 depistate la formatia FC Hermannstadt, Liga Profesionista de Fotbal a decis amanarea acestei partidei pentru o data ce va fi anuntata ulterior", este anuntul gruparii constantene. LPF a notat, intr-un comunicat, ca a tinut cont in decizia de amanare a meciului de cele 15 cazuri de infectare, dar si de faptul ca alti sase jucatori , considerati contacti, au intrat in izolare, in contextul in care Hermannstadt mai avea patru fotbalisti in izolare si doi in recuperare dupa accidentari.In urma celor mai recente teste Covid-19 facute de FC Hermannstadt s-au descoperit 15 cazuri de infectare (10 fotbalisti si cinci membri ai stafului), iar clubul a cerut reprogramarea meciului cu FC Viitorul.Meciul FC Viitorul - FC Hermannstadt era programat duminica, la ora 18.00, in etapa a XII-a a Ligii I.CITESTE SI: