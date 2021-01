Victorie in ultimul sfert de ora. Neagoe: 78 de minute, FCSB nu ne-a facut nicio problema, dar ultimele 13 minute au fost un dezastru

"Noi am avut ocaziile mai mari, dar am ratat. Asta este fotbalul. Pana la primul gol, FCSB nu a avut nicio ocazie.Daca nu trebuia sa-l schimb pe Gaman, puteam juca doua zile si tot nu marcau. 78 de minute, FCSB nu ne-a facut nicio problema. Ultimele 13 minute au fost un dezastru, cine vede rezultatul crede ca nu am existat", a declarat Neagoe la Digisport.Formatia FCSB a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Astra Giurgiu, in ultimul meci al etapei a XVI-a a Ligii I.Golurile au fost marcate de Man '77 si Tanase '81, '89.CITESTE SI: