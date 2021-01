FCSB continua sa fie liderul Ligii 1, dupa victoria cu FC Voluntari. Ilfovenii, primul gol marcat in 2021

Golurile au fost marcate de Man '37 si Tanase '71 (penalti) pentru FCSB, respectiv Jefte '90+3 (penalti) pentru FC Voluntari.FCSB: Vlad - Ov. Popescu, I. Cristea, Miron (Cretu '73), Radunovic - Oaida (Olaru '46), Sut, Fl. Tanase - Man, Fl. Coman, Oc. Popescu (Fulga '83). Antrenor: Anton PetreaFC Voluntari: Rodriguez - C. Costin, C. Achim, Armas, Briceag - Ricardinho (Tavares '73), Bortoneanu, A. Ivanov (Ilie '89) - Mailat (I.Gheorghe '33), Al. Stoica (Jefte '46), Lopes (Angelov '46). Antrenor: Bogdan AndoneCartonase galbene:Coman '31, Sut "59 / Mailat '3, Bortoneanu '32Arbitri: Florin Andrei - Mihai Marius Marica, George Florin Neacsu - Catalin PopaObservator: Alexandru DeaconuCu aceasta victorie, FCSB ramane pe primul loc si dupa aceasta etapa.CITESTE SI: Primul jucator vandut de Gigi Becali in 2021