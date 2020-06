Fenomenul Liverpool, echipa care domina fotbalul mondial in ultimii trei ani

Ziare.

Ce inseamna Liverpool in fotbalul mondial? Ei bine, este una dintre cele mai iubite echipe din lume cu peste 300 de Fan Cluburi deschise in peste 90 de tari.Un studiu realizat in anii trecuti de o universitate engleza arata ca noua campioana a Angliei este una dintre cele mai iubite echipe de pe Glob, avand peste 300 de milioane de suporteri raspanditi peste tot, in lume.Si in Romania, Liverpool are foarte multi suporteri, organizati intr-un Fan Club al clubului englez.La capitolul venituri, Liverpool sta foarte bine, in anul 2019, aproximativ 500 de milioane de euro au intrat in conturile clubului, cei mai multi bani venind din drepturile de televizare, mai exact 300 de milioane de euro.Si pe partea sportiva, echipa engleza este la un nivel inalt.Departamentul de scouting al clubului are oameni in toate regiunile lumii, indiferent ca vorbim de America de Sud, Africa sau Europa de Est.Ca un mic exemplu, transferul lui Firmino de la Hoffenheim la Liverpool s-a realizat dupa ce scouterii echipei l-au studiat pe brazilian in cel mai mic detaliu.Stiau totul despre el inca din perioada copilariei.Chiar daca calitatile jucatorului il faceau potrivit pentru un transfer la Liverpool, englezii erau in dubiu cu un singur lucru: Firmino s-a nascut si a copilarit intr-o zona a Braziliei cu clima calda, iar vremea rece si ploioasa din Anglia ii putea ridica probleme de adaptare fotbalistului.Testul final a fost un meci al lui Firmino la Hoffenheim pe o ninsoare abundenta, unde brazilianul a fost cel mai bun de jucator de pe teren si a aratat ca joaca un fotbal de calitate indiferent de vreme.Cu Firmino in echipa, Liverpool a castigat titlul de campioana dupa 30 de ani si Champions League.Pentru el si pentru cei mai multi dintre suporteri, Liverpool inseamna un mod de viata, inseamna mai mult decat o echipa de fotbal, inseamna totul.