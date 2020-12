Golul a fost marcat de Baco, in minutul 48.Gaz Metan Medias: Plesca - De Sousa, Baco, Horj (Romeo '67) - Butean, Chamed (Smola '89), Francisco Junior, Pambou - Horsia (Ciocan '46), R. Valente, Costea (Ze Manuel '23). Antrenor: Jorge CostaFC Viitorul: Tordai - Benzar, Mladen (Gaztanaga '59), Ghita, Dobrosavlevici - C. Matei, Artean - Ely Fernandes, Matan (Bodisteanu '74), G. Ganea (Pitu '59) - Luckassen. Antrenor: Mircea Rednic Cartonase galbene: Butean '13, Chamed '21, Horsia '44, Pambou '76, Plesca '88 / Artean '69, Matei '76Arbitri: Florin Andrei - George Neacsu, Marius Badea - Sorin CostreieObservator: Cornel Sorescu.La FC Viitorul, Mircea Rednic are doar un egal si doua infrangeriCITESTE SI: Rednic a dat afara un jucator de la FC Viitorul adus de Hagi in va ra