Gol si doua pase decisive pentru Puscas in Anglia

Puscas a marcat golul al patrulea (57), cu capul, si a pasat la doua (prima si ultima) dintre reusitele ivorianului Yakou Meite (17, 18, 35, 62).George Puscas a ajuns la 10 goluri marcate in acest sezon, in 33 de meciuri . El a evoluat 78 de minute in meciul cu Luton.In clasament, pe primul loc se afla Leeds United, cu 78 puncte, urmata de West Bromwich Albion, 74 puncte (40 jocuri), Brentford FC , 72 puncte, Fulham FC, 70 puncte, Nottingham Forest, 68 puncte, etc. Reading FC se afla pe locul 13, cu 52 puncte.