Incepe Liga 2. Prima etapa: Rapid merge la Targu Jiu, U Craiova va juca cu Ripensia

Prima etapa , 28-30 august: Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Rapid BucurestiCSM Slatina - Dunarea CalarasiACS Comuna Recea - Csikszereda Miercurea CiucU Craiova 1948 SA - Ripensia TimisoaraCSM Resita sta Petrolul Ploiesti - Farul ConstantaAerostar Bacau - U Cluj ASU Poli Timisoara - CS MioveniGloria Buzau - Concordia ChiajnaUnirea Slobozia - Turris Oltul Turnu MagureleMetaloglobus - Pandurii Tg. JiuETAPA 2Rapid - Pandurii Targu JiuTurris Turnu Magurele - MetaloglobusConcordia Chiajna - Unirea SloboziaCS Mioveni - Gloria BuzauU Cluj - ASU Poli TimisoaraFarul - Aerostar BacauCSM Resita - Petrolul PloiestiRipensia Timisoara staMiercurea Ciuc - FC U CraiovaDunarea Calarasi - Comuna ReceaViitorul Pandurii Targu Jiu - CSM SlatinaEtapa 3, Liga 2, 2020 - 2021:CSM Slatina - RapidComuna Recea - Viitorul Pandurii Targu JiuFC U Craiova - Dunarea CalarasiMiercurea Ciuc staPetrolul - Ripensia TimisoaraAerostar Bacau - CSM ResitaASU Poli Timisoara - Farul ConstantaGloria Buzau - U ClujUnirea Slobozia - CS MioveniMetaloglobus - Concordia ChiajnaPandurii Targu Jiu - Turris Turnu MagureleNoul sezon al Ligii 2 incepe si cu modificari in ceea ce priveste formatul. Astfel, echipele vor juca o singura data intre ele in sezonul regulat, apoi in play-off/play-out. Ocupantele locurilor 3-4 din Liga 2 vor juca baraj cu locurile 7-8 din play-out-ul Ligii 1.Play-out-ul Ligii 2 va fi impartit in doua grupe.In prima grupa vor fi 7 echipe, iar locurile 6-7 vor retrograda, in timp ce in grupa a doua din play-out-ul Ligii 2 vor fi opt echipe si vor retrograda locurile 6, 7, 8.Echipele sunt obligate sa foloseasca, pe toata durata meciurilor, un jucator eligibil U19 si unul eligibil U21.