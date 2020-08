Liga I reincepe de vineri. Campioana CFR Cluj o infrunta in prima etapa a noului sezon pe Academica Clinceni

Programul primei etape este urmatorul:Vineri, 21 augustOra 18.15 FC Arges - FC BotosaniSambata, 22 augustOra 15.30 Viitorul - UTAOra 18.00 Sepsi OSK - Universitatea Craiova Ora 21.00 Astra - FCSB Duminica, 23 augustOra 16.00 Poli Iasi - ChindiaOra 18.00 Academica Clinceni - CFR Cluj Luni, 24 augustOra 18.00 FC Voluntari - Gaz Metan MediasOra 21.00 Dinamo - FC HermannstadtPartidele vor fi transmise in direct de LOOK SPORT / PLUS, DIGI SPORT si TELEKOM SPORT.