Meciul Ripensia Timisoara - CS Mioveni, amanat dupa ce la gazde s-au descoperit sase cazuri de infectare cu Covid-19

Ripensia Timisoara are patru jucatori si doi membri ai stafului tehnic testati pozitiv cu coronavirus."In aceasta saptamana, dupa revenirea din deplasarea de la Chiajna, patru jucatori si doi membri ai staff-ului tehnic au prezentat simptome specifice COVID-19. Desi urmatoarea testare a lotului si staff-ului urma sa se desfasoare luni, 16 noiembrie, clubul nostru a decis testarea celor sase persoane.Rezultatele au relevat ca toti cei sase sunt infectati cu COVID-19. Cum printre cei depistati pozitiv sunt un portar, respectiv antrenorul cu portarii, toti goalkeeper-ii nostri au intrat in izolare, conform adresei primite de la DSP, iar pentru jocul de maine nu am fi avut niciun portar disponibil", se arata pe site-ul ripensiatimisoara.ro.Clubul a precizat ca vineri au fost testati toti jucatorii si membrii stafului, mai ales dupa ce inca un portar a prezentat dimineata simptome specifice Covid-19.