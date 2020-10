Meciul dintre FC Rapid si CS Mioveni a fost amanat din cauza coronavirusului

"In urma cazurilor de Covid-19 aparute la opt dintre membrii clubului nostru, toti jucatorii si staff-ul tehnic au intrat in izolare la domiciliu pana luni. Luni, toti cei care nu vor prezenta simptome specifice infectiei cu Sars-Cov-2 vor fi testati din nou, iar in cazul in care rezultatele vor fi negative, acestia vor reintra in programul de antrenament. Meciul de joi, dintre FC Rapid si CS Mioveni, din etapa a VIII-a a ligii secunde, va fi amanat pentru o data ce va fi anuntata ulterior", se arata intr-un comunicat al FC Rapid.Antrenorul principal Adrian Iencsi si mijlocasul Rares Ilie au acuzat usoare simptome specifice dupa meciul de la Turnu Severin. Ei au fost retestati, la solicitarea clubului, si au fost confirmati pozitiv in cursul zilei de marti.In cursul saptamanii trecute, alti sase membri ai clubului (trei fotbalisti - Rares Lazar, Stefan Panoiu si Virgil Draghia) si trei membri ai staff-ului au fost testati pozitiv, situatia lor medicala fiind una buna.