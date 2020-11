Meciul U Cluj - Farul, amanat dupa ce la clujeni au fost inregistrate numeroase cazuri de infectare cu noul coronavirus

"In contextul actualei situatii epidemiologice din cadrul clubului nostru, Federatia Romana de Fotbal a decis amanarea jocului dintre FC Universitatea Cluj si Farul Constanta de marti, 10 noiembrie. Partida va fi reprogramata la o data ce va fi anuntata ulterior.FC Universitatea Cluj colaboreaza in permanenta cu autoritatile competente pentru gestionarea situatiei epidemiologice si revenirea la activitatea competitionala", se arata intr-un comunicat.Si meciul Rapid - Universitatea Cluj din etapa a X-a a fost amanat dupa ce la formatia aredeleana au fost inregistrate 23 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 18 in randul jucatorilor.