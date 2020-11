Reactii dupa meciul spectaculos Medias - FCSB 2- 3. "Victoria este pe deplin meritata. O luam pas cu pas"

"Poate trebuia sa fim mai atenti in prima repriza, am fi obtinut mai usor victoria.Darius Olaru s-a simtit rau din prima repriza, dar nu am vrut sa risc ceva mai grav.Dennis Man si Florin Tanase au simtit probleme musculare, sper sa nu fie grav.Victoria noastra este pe deplin meritata. Campionatul este lung, noi o luam pas cu pas si vrem maxim de la fiecare meci", a declarat Petrea la Digisport.Formatia FCSB a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Gaz Metan Medias, in etapa a XI-a a Ligii I. Golul victoriei a fost marcat de Sergiu Bus din penalti, in minutul 90.CITESTE SI: