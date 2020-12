AC Milan s-a calificat dramatic in primavara Europa League dupa ce a intors rezultatul impotriva lui Celtic. Grigore, eliminat la Ludogoret

AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, s-a impus cu 4-2 in meciul cu Celtic, revenind de la 0-2.Ludogoret a pierdut cu Antwerp, scor 1-3, meci la care Dragos Grigore a fost eliminat.Tot joi, LASK Linz a reusit o remiza cu Tottenham, scor 3-3, marcand in minutul 90+3.Rezultate din grupele Ligii Europa:Grupa GAEK Atena - Sporting Braga 2-4Au marcat: Oliveira '31, Vasilantonopoulos '89 / Tormena '7, Esgaio '9, Horta '45, Galeno '83Ionut Nedelcearu a fost integralist la AEK Atena.Zoria - Leicester City 1-0A marcat: Sayyadmanesh '85Grupa HAC Milan - Celtic Glasgow 4-2Au marcat: Calhanoglu '24, Castillejo '26, Hauge '50, Diaz '82 / Rogic '7, Edouard '14Ciprian Tatarusanu a fost rezerva la gazde.OSC Lille - Sparta Praga 2-1Au marcat: Yilmaz '81, '84 / Krejci '71In minutul 64, de la oaspeti a fost eliminat Celustka.Florin Nita a fost in poarta la Sparta Praga.Grupa IQarabag - Maccabi Tel Aviv 1-1Au marcat: Romero '37 / Cohen '22 (penalti)Sivasspor - Villarreal 0-1A marcat: Chukwueze '75Grupa JLASK Linz - Tottenham Hotspur 3-3Au marcat: Michorl '42, Eggestein '84, Karamoko '90+3 / Bale '45+2 (penalti), Son '56, Dele Alli '86 (penalti)Antwerp - Ludogoret Razgrad 3-1Au marcat: Hongla '20, De Laet '72, Benson '88 / Despodov '53In minutul 90+1, de la Ludogoret a fost eliminat Dragos Grigore, el primind al doilea cartonas galben.Cosmin Moti a fost rezerva la oaspeti, iar Claudiu Keseru a jucat pana in minutul 67.Grupa KTSKA Moscova - Wolfsberger 0-1A marcat: Vizinger '22Feyenoord - Dinamo Zagreb 0-2Au marcat: Petkovic '45+5 (penalti), Majer '53Grupa LSteaua Rosie Belgrad - Hoffenheim 0-0Gent - Slovan Liberec 1-2Au marcat: Iaremciuk '59 / Mara '32, Kacharaba '55