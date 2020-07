Portar din prima liga portugheza, obligat la pauza unui meci sa paraseasca banca de rezerve si sa intre in carantina

Moreira a ratat partida precedenta, disputata impotriva liderului FC Porto, la 5 iulie (infrangere cu 0-5), dupa ce al treilea portar de la Belenenses, Joao Monteiro, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Monteiro era coleg de camera cu Moreira, care a fost, prin urmare, in contact cu el in urma cu doar o saptamana."Liga portugheza, prin consultantul sau medical Filipe Froes si impreuna cu departamentul medical al clubului Belenenses, a oferit asistenta medicala jucatorului Andre Moreira de-a lungul saptamanii.Avand in vedere ca jucatorul a testat negativ la Covid-19 in 8, 9 si 10 iulie, medicul Filipe Froes (...) a decis sa dea unda verde participari portarului la jocul din aceasta seara (n.r. - sambata), intre Belenenses si Moreirense", a aratat Liga NOS, intr-un comunicat.Insa jucatorul a fost nevoit sa plece de la stadion, dupa interventia Autoritatii Nationale de Sanatate, care a constatat ca portarul nu a respectat cele 14 zile de carantina."La pauza, jucatorul (Andre Moreira) a primit ordin sa paraseasca terenul, prin decizia Autoritatii Nationale de Sanatate si a medicului Graca Freitas, care a indicat ca nu au fost respectate criteriile de distantare si de carantina", a precizat liga portugheza de fotbal, intr-un comunicat publicat sambata seara.Moreirense s-a impus pe terenul lui Belenenses, cu scorul de 1-0.