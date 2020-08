Program Liga 1, prima etapa : CFR Cluj joaca la Clinceni, Astra - FCSB, Dinamo evolueaza acasa

Prima etapa Academica Clinceni - CFR Cluj Dinamo - Hermannstadt Poli Iasi - Chinida FC Arges - FC BotosaniFC Voluntari - Gaz Metan Medias Viitorul - UTA AradAstra - FCSB Sepsi - Universitatea Craiova ETAPA 2Hermannstadt - Academica ClinceniChindia Targoviste - DinamoFC Botosani - Poli IasiGaz Metan Medias - FC ArgesUTA Arad - FC VoluntariFCSB - ViitorulUniversitatea Craiova - Astra Giurgiu CFR Cluj - SepsiEtapa 3:Academica Clinceni - ChindiaDinamo - FC BotosaniPoli Iasi - Gaz Metan MediasFC Arges - UTA AradFC Voluntari - FCSBViitorul - Universitatea CraiovaAstra Giurgiu - SepsiCFR Cluj - HermannstadtEtapa 4:FC Botosani - Academica ClinceniGaz Metan Medias - DinamoUTA Arad - Poli IasiFCSB - FC ArgesUniversitatea Craiova - FC VoluntariSepsi - ViitorulChindia - HermannstadtAstra Giurgiu - CFR ClujEtapa 5:Academica Clinceni - Gaz MetanDinamo - UTA AradPoli Iasi - FCSBFC Arges - Universitatea CraovaFC Voluntari - SepsiHermannstadt - FC BotosaniViitorul - Astra GiurgiuCFR Cluj - ChindiaEtapa 6:UTA Arad - Academica ClinceniFCSB - DinamoUniversitatea Craiova - Poli IasiSepsi - FC ArgesGaz Metan Medias - HermannstadtAstra Giurgiu - FC VoluntariFC Botosani - ChindiaViitorul - CFR ClujSistemul regulat va avea 30 de etape, cu partide tur-retur. Primele sase vor merge in play off, iar urmatoarele 10 vor juca in play out.Meciurile din play off se vor juca tur - retur, iar cele din play -out se vor juca intr-o singura mansa.Ultimele doua echipe din Liga 1 vor retrograda direct, ia locurile locurile 13 si 14 din LIga 1 vor juca baraj de mentinere / promovare cu locurile 3 si 4 din Liga a doua, in dubla mansa.Primele doua clasate din play out vor disputa un joc de baraj in dubla mansa, iar castigatoarea va juca cu locul 3 din play off, pentru a se stabili ultima participanta a Romaniei in Europa League.Stire in curs de actualizare