Programul etapelor 4-5 play-off si 5-6 play-out din Liga 1

Vineri, 19 iunieOra 20.00 Universitatea Craiova Duminica, 20 iunieOra 17.00 FC Voluntari - Politehnica IasiOra 20.00 FCSB Gaz Metan MediasLuni, 21 iunieOra 17.00 Academica Clinceni - Chindia TargovisteOra 20.00 FC Viitorul - FC HermannstadtPartidele FC Dinamo - Sepsi OSK si FC Botosani - CFR Cluj vor fi programate ulterior.Etapele a 5-a play-off si a 6-a play-outVineri, 26 iunieOra 17.00 FC Hermannstadt - Academica ClinceniSambata, 27 iunieOra 15.30 Chindia Targoviste - Politehnica IasiOra 20.00 Sepsi OSK - FC ViitorulDuminica, 28 iulieOra 20.00 CFR Cluj - Universitatea Craiova.Luni, 29 iunieOra 20.00 Astra Giurgiu - FCSBPartidele Gaz Metan Medias - FC Botosani si FC Dinamo - FC Voluntari vor fi programate ulterior.Partidele restante din etapele a 3-a play off/out si a 4-a play-out Universitatea Craiova - FC Botosani, FC Dinamo - Chindia, respectiv FC Hermannstadt - FC Dinamo vor fi, de asemenea, reprogramate.Partidele vor fi transmise in direct de LOOK SPORT / PLUS, DIGI SPORT si TELEKOM SPORT.