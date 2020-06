Reactii dupa FCSB-Medias 2-2. Tanase: "Nu mai avem sanse la titlu"; Uhrin: "Cu FCSB am mereu noroc"

Ziare.

"Imi pare rau ca ratez meciul tur cu Dinamo , din cupa, ca si asa eram putini. Nu mai avem deloc sanse la titlu. Ne gandim doar la Cupa. Imi doresc foarte mult sa castig un trofeu si cred ca in Cupa avem sanse mari", a spus Tanase la Digisport.roVintila nu este de aceeasi parere cu Tanase."Cat mai sunt sanse matematice, eu ma gandesc la titlu. Am jucat bine, meritam sa castigam. Si juniorii au jucat bine", a declarat Vintila dupa meci.Lui Dusan Uhrin ii priesc meciurile cu FSCB."Am noroc cu ei, nu am pierdut niciodata impotriva lor. Eu spun ca am pierdut doua puncte", a spus antrenorul Mediasului.