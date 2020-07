Reactii dupa Sepsi - Chindia 2-0: "Nu vad realizari la strainii mei. Va fi totul sau nimic cu Dinamo"

"Timpul trece, facem greseli care ne costa. Nu putem sa fim atat de naivi sa luam cartonase galbene.Nu am vazut nici o realizare la jucatorii straini de la Chindia.Si ca antrenor nu poti face minuni intr-o perioada atat de scurta. Stiam ca ne asteapta un meci greu la Sepsi, dar nu ma asteptam sa facem o asa greseala copilareasca, sa ramanem in zece jucatori Diferenta au facut-o atacantii. Este o situatie foarte grea. Am stiut de la bun inceput in ce ma bag. Ambele jocuri cu Dinamo sunt de totul sau nimic", a spus Emil Sandoi la Digisport.