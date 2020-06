Reactii dupa tragerea la sorti din Liga 2. Angelescu: " Vrem sa jucam cu fani in tribuna". Balint: "Petrolul e cel mai greu adversar"

Ziare.

"Am anticipat prima etapa. Am simtit ca vom juca impotriva Petrolului si e cel mai greu adversar pentru prima etapa, cu tot respectul pentru restul echipelor.Chiar daca i-am batut de doua ori mi se pare adversarul cel mai periculos. Este extrem de important in prima etapa sa nu pierdem. S-a demonstrat ca toate echipele sunt foarte valoroase, cu antrenori foarte competenti si acest play-off va fi foarte interesant din multe puncte de vedere", a spus antrenorul echipei Lazslo Balint la Digisport.Lincar vrea sa dea marea lovitura cu Turris si sa promoveze cu echipa din Teleroman pentru prima data in Liga 1 "Fiecare echipa isi doreste promovarea, e o diferenta mica intre lider si urmaritori. Pentru mine si pentru baieti ar fi o performanta incredibila. Chiar m-am acomodat foarte bine la Turris si mi-ar placea sa mai stau un an si sa jucam in Liga 1", a declarat antrenorul lui Turris Turnu Magurele, Lincar la Digisport.Victor Angelescu, actionarul Rapidului, crede ca Rapid are un minus in acest playoff: lipsa suporterilor."Ei sunt platiti inclusiv pana in luna aprilie. Eu zic ca suntem OK, din punct de vedere financiar suntem bine.Noi speram ca pana in acel moment sa se dea o ordonanta prin care sa avem macar 10% din spectatori. Jucatorii sa demonstreze ca pot juca si fara acel public minunat in spate si sa promovam", a spus Angelescu dupa tragerea la sorti.