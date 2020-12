Inter Milano, victorie mare in Champions League. Italienii lupta pentru calificare pana in ultima etapa

Rezultatele partidelor de marti sunt urmatoarele:Grupa ALokomotiv Moscova - RB Salzburg, scor 1-3 (0-2);Au marcat: Miranciuk '79 (p) / Mergim Berisha '28 si '41, Adeyemi '81. Bayern Munchen , scor 1-1 (1-0);Au marcat: Joao Felix '26 / Thomas Muller '86 (p)Clasament: Bayern - 13, Atletico - 6, Salzburg - 4, Lokomotiv - 3. Bayern era deja calificata in optimile LC.In ultima etapa sunt programate partidele: Bayern - Lokomotiv si Salzburg - Atletico (9 decembrie, ora 22.00).Grupa B Real Madrid , scor 2-0 (0-0);Au marcat: Dentinho '57, Solomon '82.Borussia Monchengladbach - Inter Milano, scor 2-3 (1-1);Au marcat: Alassane Plea '45+1, '76 / Darmian '17, Lukaku '64, '73- In minutul 85, Plea a mai inscris un gol, care a fost anulat de VAR pentru ofsaid.Clasament: Borussia - 8, Sahtior - 7, Real - 7, Inter - 5.In ultima etapa sunt programate partidele: Inter - Sahtior si Borussia - Real (9 decembrie, ora 22.00).Grupa C FC Porto - Manchester City , scor 0-0;- Gabriel Jesus (City) a marcat, in minutul 80, dar golul a fost anulat de VAR. Olympique Marseille - Olympiacos Pireu, scor 2-1 (0-1);Au marcat: Dimitri Payet '55 (p), '75 (p) / Mady Camara '33.Clasament: Manchester City - 13, FC Porto - 10, Olympiacos - 3, Marseille - 3. City si Porto erau deja calificate in optimi.In ultima etapa sunt programate partidele: Olympiacos - Porto si City - Marseille (9 decembrie, ora 22.00):Grupa D, ora 22.00Liverpool - Ajax Amsterdam , scor 1-0 (0-0);A marcat: Curtis Jones '58.Atalanta - FC Midtjylland, scor 1-1 (0-1).Au marcat: Romero '79 / Scholz '13.Clasament: Liverpool - 12, Atalanta - 8, Ajax - 7, Midtjylland - un punct. Liverpool s-a calificat in optimi.In ultima etapa sunt programate partidele: Ajax - Atalanta si Midtjylland - Liverpool (9 decembrie, ora 19.55):Miercuri, sunt programate urmatoarele meciuri Grupa EKrasnodar - Rennes, ora 19.55; Chelsea , ora 22.00;Grupa F, ora 22.00Borussia Dortmund - Lazio;FC Bruges - Zenit Sankt Petersburg;Grupa G, ora 22.00Juventus - Dinamo Kiev Ferencvaros - FC Barcelona Grupa HIstanbul Basaksehir - RB Leipzig, ora 19.55;CITESTE SI: