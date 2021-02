VIDEO Fotbal de poveste in Liga 1. Poli Iasi a egalat la Sepsi in ultima secunda dupa un meci de pomina

Poli Iasi a deschis scorul prin Vega, in minutul 2. Pentru Sepsi au inscris apoi L. Fulop '17 (penalti), Safranko '19 si Golofca '42. In minutul 77, a marcat si Calcan, pentru oaspeti, iar scorul final a fost stabilit de Gaitan, in minutul 90+4.Sepsi Sfantu Gheorghe: Fejer - Deligiannidis, Bouhenna, Ninaj, M. Stefanescu - Achahbar (Nouvier '71), Eder Gonzales, L. Fulop - Golofca (Dumiter '75), Safranko, Petrila (Tamas '46). Antrenor: Leo Grozavu.Poli Iasi: Brinza - Onea, R. Popa, Mihalache, Busu - Moisa (Vanzo '1, Zajmovic '64), Gaitan, Passaglia - Popadiuc (Calcan '73), Vega, D. Flores (Baxevanos '65). Antrenor: Andrei Cristea.Cartonase galbene: Safranko '62, Gonzalez '76, Stefanescu '89, Fejer '90+1 / Onea '16, Passaglia '25, Busu '87, Vega '89Arbitri: George Catalin Gaman - Adrian Popescu , Ferencz Tunyogi - Viorel Nicusor FlueranObservator: Laszlo Sajtos Dupa acest egal, Sepsi pastreaza sanse mari sa prinda play-off-ul.Rezumatul partidei AICI CITESTE SI: