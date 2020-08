Ultima etapa a play-out-ului va avea loc miercuri

Cele patru meciuri sunt urmatoarele:Sepsi Sfantu Gheorghe - Academica Clinceni;FC Hermannstadt - Poli Iasi Chindia - FC Voluntari. FRF a anuntat, luni seara, ca barajul pentru mentinerea/promovarea in Liga I, intre ocupanta locului 12 din primul esalon (Poli Iasi, acum) si ocupanta locului 3 (CS Mioveni) din Liga a II-a se va desfasura la 9 si 12 august, ceea ce inseamna ca Dinamo nu va mai putea disputa cele cinci restante pe care le are in acest moment, din cauza cazurilor pozitive cu noul coronavirus din lot."In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de urgenta compus din Razvan BURLEANU - Presedinte FRF, Gino IORGULESCU - Prim-vicepresedinte FRF, Octavian GOGA - Vicepresedinte FRF, avand in vedere Decizia Comitetului Executiv al FRF din 03.08.2020, avand in vedere termenul limita impus de UEFA pentru comunicarea echipelor participante in competitiile europene intercluburi, respectiv 03.08.2020, avand in vedere comunicarea LPF cu privire la opinia cluburilor din play-out-ul Ligii 1 referitor la desfasurarea jocurilor de baraj pentru mentinerea / promovarea in Liga 1 in doua manse la datele de 9 si 12 august 2020: (...)Ia act de opinia exprimata de majoritatea cluburilor din play-out-ul Ligii 1 (7 cluburi ) si pe cale de consecinta pastreaza programarea jocurilor de baraj pentru mentinerea / promovarea in Liga 1 pentru datele de 9 si 12 august 2020", se arata in comunicatul FRF.Dinamo ocupa acum locul 7, penultimul, direct retrogradabil, in play-out-ul Ligii I si va mai juca doar meciul cu FC Viitorul, din ultima etapa , fara posibiliatea de a parasi pozitia actuala.LPF trebuie sa stabileasca modul in care se va intocmi clasamentul final al play-out-ului, iar acesta trebuie sa fie aprobat de Comitetul Executiv al FRF. Printre solutii se numara pierderea tuturor meciurilor la masa verde de catre Dinamo si intocmirea unei ierarhii pe baza raportului puncte/meci.Clasamentul play-out-ului este urmatorul: FC Viitorul - 42 de puncte (13 jocuri), Hermannstadt - 34 de puncte (11), Academica Clinceni - 32 de puncte (13), FC Voluntari - 31 de puncte (13), Sepsi Sfantu Gheorghe - 31 de puncte (12), Poli Iasi - 29 de puncte (13), Dinamo - 24 de puncte (8), Chindia Targoviste - 20 de puncte (11).