Ultima etapa din Liga 1, Final: Dinamo - Viitorul 1-1, Chindia - Voluntari 2-0, Sepsi - Clinceni 1-0, Hermannstadt - Iasi 2-2. La varianta cu 16 echipe, Dinamo este salvata

Joi, Comitetul Executiv FRF va decide cine va retrograda in Liga a doua. Viitorul 1-1Dinamo: Straton - Kostrna, Puljic, Ehmann, Skovajsa - Lazar, Mrzlkaj, Rauta, Sorescu - Neicutescu, PopaRezerve: Fara, Mitrovic, R. Grigore, M. Popescu, Kilyen, Serban, Mihaiu, Borcea, BaniAntrenor: Gheorghe Multescu Viitorul: Tordai - Capusa, Mladen, Iacob, De Nooijer - Artean, Dulca, Achim - Chitu, Rilvadinho, PituRezerve: Cabuz, Crivac, Andronache, Grosu, Munteanu, Grameni, Lazar, Bodisteanu, BotaAntrenor: Gheorghe HagiSepsi - Clinceni 1-0Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Bouhenna (c), Tincu, Stefan - Kovacs, Deaconu - Stefanescu, I. Fulop, Carnat - SafrankoRezerve: Fejer, Celea, Karanovic, Vasvari, Diaz Grassano, Gal Andrezly, L.Fulop, Dragomir, AchahbarClinceni: Ureche - Kontoes, Patriche Nichita (c), Bejan, Dobrescu - Achim, Cebotaru, Ventura, Ion - Markovic, BuziucRezerve: Valceanu, Merloi, Vanghele, IlieChindia - Voluntari 2-0Chindia: Aioani - Martac (c), Benga, Diallo, Dumitrascu - Rata, Bic - Negut, Yameogo, Serban - BerishaRezerve: Moldovan, Dinu, Atanase, Mihai, Ionita, Ivancic, Negrea, Florea, Barbu FC Voluntari: Cojocaru - Belu Iordache, Pascanu, Achim, Kocic - Sanoh, Capatina, De Lucas Torres, Matan - Gheorghe - TudorieRezerve: Mitrev, Armas, Costin, Bortoneanu, Benzar, Eric, Morar, Gorobsov, TiraHermannstadt - Poli Iasi 2-2Hermannstadt: Cristiano - Luchin, Stoica, Cordea, Rimane - Dalbea, Caiado, Jo Santos, Petrescu - Sintean, DebeljuhRezerve: Novo, Dobrosavlevici, Busu, Buzan, Dumitriu, Balan, Yazalde.Poli Iasi: Axinte - Frasinescu, Klimavicius, Onea, Cabral - De Iriondo, Passaglia, Platini, Popadiuc - Lukassen, OmohRezerve: Caparco, Bourama, Chacana, A.Cristea, F.Cristea, Horsia, Longher, Zaharia.Minutul 1- au inceput partideleMinutul 7 - Hermannstadt a deschis scorul prin StoicaMinutul 18 - Iasiul egaleaza prin LuckassenMinutul 26 - Sepsi face 1-0 prin Ronaldo DeaconuMinutul 35 - Achim marcheaza din penalty pentru ViitorulMinutul 33 - Valmir Berisha face 1-0 pentru ChindiaMinutul 37 - Deian Sorescu egaleaza pentru DinamoMinutul 39 - Yameogo face 2-0 pentru ChindiaMinutul 45+2 -Finalul primei reprizeMinutul 46 - A inceput repriza a douaMinutul 79 - Dalbea face 2-1 pentru Hermannstadt7. FC Viitorul - 43 de puncte8. Hermannstadt - 35 de puncte9. Sepsi -34 de puncte10. Clinceni - 32 puncte11. Voluntari 31 puncte12. Poli Iasi - 30 de puncte13 - Dinamo 25 puncte14- Chindia 23 de puncte