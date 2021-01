Dinamo, victorie la Arad. Sorescu a adus cele trei puncte dintr-un penalty

Golul a fost marcat de Sorescu, in minutul 9, din penalti.UTA: F. Iacob - Tomozei, F. Ilie, Benga, Bustea (Sliakov '46) - Miculescu (Buhacianu '46), A. Albu (Rosu '80), Vorobjovas, D. Rusu (Oroian '90+1) - C. Rus (Antal '60), Roger. Antrenor: Laszlo BalintDinamo: Esanu - Sorescu, Puljic, Ehmann, Filip - Mihaiu (Moldoveanu '46), Anton (Bejan '90+3), Gol, Nepomuceno (Radu '90+1) - Nemec, Gueye (Achim '57). Antrenor: Ionel GaneCartonase galbene: Vorobjovas '64, Tomozei '70 / Mihaiu '44, Anton '54, Gol '57, Nepomuceno '81Arbitri: Catalin Popa - George Neacsu, Romica Birdes - Florin AndreiObservator: Nicolae Grigorescu Cu aceasta victorie, Dinamo se apropie de play off, este la trei puncte de locul 6.CITESTE SI: