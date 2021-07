Razboi in familie! Motivul pentru care sotia lui Alvaro Morata s-a bucurat de esecul Spaniei

La finalul celor 90 de minute de joc si a prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1.Pentru Italia a marcat Federico Chiesa, in minutul 60, iar pentru Spania a punctat Alvaro Morata, in minutul 80. Acesta din urma a fost insa si unul dintre cei doi spanioli care au ratat la penalty-urile de departajare, alaturi de Dani Olmo. Inger si demon pentru iberici, Alvaro Morata a avut parte de un meci special din toate punctele de vedere, inclusiv familial. Asta pentru ca atacantul e casatorit din 2017 cu Alice Campello, o italianca sexy cu care are trei copii, toti baieti.Astfel, chiar daca Spania lui Morata a plecat de la Euro 2020, frumoasa Alice va tine in finala competitiei cu nationala tarii sale, Italia.