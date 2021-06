Razbunarea lui Morata la Euro 2020. Cat de sexy e sotia fotbalistului spaniol, amenintata cu moartea de fani FOTO

"Dupa meciul cu Polonia nu am dormit 9 ore. Am primit amenintari, familia mea a fost insultata, au fost oameni care mi-au transmis ca spera sa-mi moara copiii...", a declarat Morata, autorul golului de 4-3 in meciul care a dus-o pe Spania in sferturi. "Poate ca nu mi-am facut treaba cum trebuie. Inteleg sa fiu criticat pentru ca nu am marcat, dar mi-ar placea ca oamenii sa se puna in locul meu si sa-si imagineze cum e sa primesti amenintari, sa auzi cum oamenii spera sa-ti vada copiii morti...Ma deranjeaza ce transmit sotiei mele, copiilor mei, toate tampeniile", a completat ibericul.Alvaro Morata e casatorit din 2017 cu frumoasa italianca Alice Campello, influencerita pe Instagram, unde are peste 2 milioane de admiratori. Cei doi au impreuna trei baieti, inclusiv o pereche de gemeni.