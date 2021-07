EURO 2020: Ancheta deschisa de UEFA impotriva Angliei dupa semifinala cu Danemarca. Ce acuzatii li se aduc britanicilor

Cazul va fi examinat de organul de control, etica si disciplina al organismului de conducere al fotbalului european la o data nespecificata.Intr-un comunicat de presa, UEFA mentioneaza ca fanii Three Lions au folosit raze laser, au aprins torte si au fluierat la intonarea imnului danez, incalcand regulamentele in vigoare.Selectionata de fotbal a Angliei s-a calificat in finala EURO 2020, in urma victoriei reusite in fata Danemarcei, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, in a doua semifinala a competitiei. Anglia va intalni Italia in prima sa finala la EURO si a doua din istorie, dupa ce a cucerit titlul mondial in 1966.Anglia va juca din nou o finala, dupa ce a pierdut semifinale la turneele finale din 1968, 1990, 1996 si 2018 (EURO sau Cupa Mondiala). Anglia devine a 13-a tara care se califica in finala EURO si prima debutanta din 2004.Reprezentativa ''Three Lions'' se afla la a zecea sa participare la un turneu final EURO, avand un loc trei in 1968 si o semifinala atinsa in 1996.Selectionata Albionului a jucat a treia semifinala consecutiva sub comanda lui Gareth Southgate, dupa ce le-au pierdut pe primele doua in prelungiri, 1-2 cu Croatia la Cupa Mondiala din 2018 si 1-3 cu Olanda in Liga Natiunilor 2019.Romanul Ovidiu Hategan a fost al patrulea oficial la semifinala de miercuri, iar Sebastian Gheorghe, arbitru asistent de rezerva.