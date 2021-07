Italia ataca titlul european cu un jucator care a crescut la Biserica din sat si a inceput fotbalul tragand la poarta unui caine. O poveste de viata nemaipomenita

Fotbalistul este unul dintre cei mai importanti atacanti din Serie A si are o poveste de viata incredibila.Lider la Torino, Belloti a inceput fotbalul intr-un sat din Lombardia impreuna cu fratele si cainele sau, pe post de portar.In perioada copilariei, atacantul Italiei era un obisnuit al Bisericii din localitatea sa natala, unde era iubit de preoti.Ei au fost cei care au avut grija de micul Belotti, in perioada cand parintii sai isi dedicau aproape tot timpul muncii pentru a-si intretine familia.Atacantul mai are un frate, Manuel, care nu a facut fotbal, dar este unul dintre cei mai buni bucatari din Italia. El lucreaza intr-un restaurant de lux din Peninsula.Torino l-a luat luat in 2015 de la Palermo si acum cere o suma uriasa pentru transferul lui. Chelsea , Inter si Juvents il vor pe Belotti, dar se lovesc de pretul astronomic cerut de sefii torinezi: 100 de milioane de euro.Belotti a jucat in aproape toate meciurile Italiei la EURO 2020, mai putin in partida cu Elvetia, atunci cand a fost rezerva.