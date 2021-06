EURO 2020 Socul din optimi: Anglia - Germania. A inceput meciul LIVE

England fans outside Wembley. pic.twitter.com/TvpZlB8X9c - Andy Mitten (@AndyMitten) June 29, 2021

- a inceput meciulAnglia si Germania joaca in acel mai asteptat meci din optimile de la EURO 2020 Este o rivalitate istorica intre cele doua echipe, amplificata si mai mult in ultimele zile, dupa ce nemtii nu au primit permisiunea sa se antreneze pe Wembley din cauza ploilor cazute in Anglia.ECHIPELE DE START:Anglia: Pickford - Walker, Maguire, Stones - Trippier, Rice, Phillips, Shaw - Saka, Kane (c), SterlingRezerve: Ramsdale, Johnstone - Bellingham, Coady, Foden, Grealish, Henderson, James, Mings, Mount, Rashford, Sancho. Selectioner: Gareth SouthgateGermania: Neuer (c) - Ginter, Hummels, Rudiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, Muller - WernerRezerve: Trapp, Leno - Can, Gnabry, Gundogan, Halstenberg, Koch, Musiala, Neuhaus, Sane, Sule, Volland. Selectioner: Joachim LowMeciul va fi arbitrat de olandezul Danny Makkelie.Fanii englezi au venit cu mult timp inainte la stadion si au inceput sa cante.