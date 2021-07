Nebunie! Cum se relaxeaza englezii inaintea semifinalei cu Danemarca, de la Euro 2020 FOTO

Englezii formeaza singura echipa de la Euro 2020 care nu a primit gol in aceasta competitie si sunt cotati cu sanse reale la castigarea trofeului, mai ales ca, de acum, toate meciurile sunt programate pe Wembley.Presa din Albion subliniaza ca un alt atu important al echipei lui Gareth Southgate este atmosfera buna din cadrul lotului, fapt care dovedit si de felul in care se relaxeaza tinerii fotbalisti in afara antrenamentelor.