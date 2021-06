Prima uriasa pentru fiecare fotbalist belgian in cazul castigarii EURO 2020

Fotbalistii belgieni au negociat inca din 2017 primele, care vor creste esalonat cu fiecare faza a competitiei continentale. Daca vor iesi din grupa, fiecare jucator belgian are asigurat un premiu de 42.000 euro. Bonusul ajunge la 170.000 euro pentru calificarea in sferturi, apoi la 290.000 euro pentru accederea in semifinale si la 370.000 euro in cazul finalei. Daca belgienii vor intra in posesia trofeului european, premiul lor unitar va fi de 435.000 euro.Premiile sunt usor mai mici decat cele negociate pentru Mondialul 2018 din Rusia, unde bonusul a atins 312.000 euro pentru locul trei si 445.000 euro pentru titlul mondial.Belgia, care sub conducerea lui Roberto Martinez a ocupat locul 3 la CM 2018, face parte din grupa B si va juca in ordine cu Rusia (12 iunie - Sankt Petersburg), Danemarca (17 iunie - Copenhaga) si Finlanda (21 iunie - Sankt Petersburg).