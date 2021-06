Scena celebra din "Basic Instict", repetata la Euro 2020 cu o jurnalista sexy. Avea sau nu lenjerie intima? VIDEO

Imaginile au fost filmate in cadrul unei transmisiuni "live" la televizunea italiana Rai, iar neglijenta (sau intentia) Paolei n-a scapat de vigilenta internautilor, care au viralizat imediat videoclipul. Evident, principala intrebare care s-a nascut in mediul online a fost daca Paola a purtat sau nu lenjerie intima.In varsta de 60 de ani, Paola Ferrari a fost de-a lungul timpului una dintre cele mai apreciate jurnaliste din Italia, atat din punct de vedere profesionat cat si in ceea ce priveste aspectul fizic.