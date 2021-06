O romanca "tremura" pentru Belgia la Euro 2020. E sotia unui super-star al "dracilor rosii". Cum s-au cunoscut FOTO

Acesta din urma are o poveste de viata interesanta si pentru publicul din Romania, de vreme ce fotbalistul e cuplat de mult timp cu o compatrioata de-a noastra, Raffaella Szabo. Pe jumatate romanca, pe jumatate unguroaica, tanara are rude in zona Brasovului, iar Axel Witsel a petrecut numeroase vacante la noi in tara, pe Valea Prahovei.Povestea de iubire dintre cei doi a inceput in urma cu mai mult de un deceniu, cand el juca la Standard Liege , iar ea era studenta la marketing in orasul belgian. In 2020, Raffaella a mentionat pe Instagram implinirea a 11 ani de cand si-a cunoscut sotul, cu care are si trei copii, doua fetite si un baiat, ultimul venind pe lume de curand, la inceputul lunii mai 2021.