Olandezul Daley Blind, care joaca fotbal cu un defibrilator implantat, ii sare in ajutor danezului Eriksen: Lasati-l in pace! Intreaga lume imi spunea ca sunt terminat

"Cand mi s-a intamplat acest lucru, intreaga lume imi spunea ca sunt terminat ca jucator, ca nu voi mai putea juca din nou. Uite unde sunt azi! Acesta este motivul pentru care le spun tuturor: Lasa-l in pace pe Christian!. M-am simtit pregatit si m-am simtit confortabil sa ma intorc odata ce am primit unda verde de la medicii din spital si de la personalul medical al clubului Ajax.Nu a existat niciun motiv pentru care sa nu mai pot juca din nou la cel mai inalt nivel. Cel mai important lucru este ca trebuie sa te simti liber in capul tau. Nu mi-a fost frica. Eram incredibil de fericit ca mi s-a permis sa fac din nou parte din echipa si sa ma intorc in echipa. Odata ce medicii iti spun ca esti in regula sa joci din nou, simti doar tensiunea si entuziasmul de a juca, nu tensiunea fricii", a declarat Blind, 31 de ani, potrivit The Metro El izbucnit in lacrimi dupa ce a fost inlocuit in victoria Olandei, cu 2-0, impotriva Austriei, la cateva zile dupa accidentul suferit de Eriksen. Fostul jucator de la Manchester United a adaugat: "Acele imagini mi-au fost atat de cunoscute mie. A fost din nou atat de real, de aceea a fost atat de emotionant pentru mine. A trebuit sa trec peste un obstacol psihic mare inainte sa reusesc sa joc a doua zi pentru Olanda, in primul nostru meci din grupa.Toate emotiile au iesit la suprafata. Sunt mandru de mine ca am reusit sa joc atat de mult timp in acel meci. Am facut-o, dar a fost greu."In decembrie 2019, Blind a fost diagnosticat cu o inflamatie a muschilor inimii dupa ce a suferit ameteli intr-un meci disputat in Liga Campionilor impotriva formatiei Valencia. In februarie 2020, el era din nou pe teren, cu defibrilatorul implantat.Apoi, in august 2020, a necesitat din asistenta medicala dupa ce s-a prabusit pe teren fara sa aiba pe cineva langa el, intr-un meci amical cu Hertha Berlin . Aceasta noua problema ar fi fost cauzata de faptul ca defibrilatorul s-a oprit.In sezonul 2020/2021, Daley Blind a jucat 34 de meciuri pentru Ajax Amsterdam in toate competitiile. El ar fi disputat probabil mai multe partide daca nu s-ar fi accidentat la genunchi, la finalul lunii martie, in meciul Gibraltar - Olanda, scor 0-7, din preliminariile Cupei Mondiale.Scopul defibrilatorului (ICD) este de a monitoriza orice tipar neregulat al batailor inimii, recunoscand orice semn al unui potential stop cardiac, pe care il poate preveni.Mijlocasul danez Christian Eriksen, vicima unui stop cardiac la meciul cu Finlanda, a fost operat, joi, pentru instalarea unui defibrilator. Jucatorul a fost externat vineri si este acum acasa, cu familia lui.Boala sa ar fi putut fi cauzata de miocardita. Daca inserarea dispozitivului este definitiva, fotbalistul de la Inter Milano nu va mai putea juca in Serie A, conform Gazzetta dello Sport.Olanda, dar si Anglia, accepta ca un jucator sa evolueze chiar daca are implantat un defibrilator.In Italia, conform protocolului Cocis (Comitetul organizator cardiologic pentru capabilitate sportiva), actualizat in 2017, situatia este imposibila, deoarece nu se poate face un sport de contact cu un defibrilator atasat la inima. Nu este o lege de stat, ci o indicatie precisa pe care o ofera sistemul de sanatate prin centrele de medicina sportiva.Profesorul Sanjay Sharma, care l-a avut sub observatie pe Christian Eriksen pe vremea cand acesta juca la Tottenham, a declarat agentiei DPA ca probabil mijlocasul danez nu-si va putea continua cariera profesionista.Potrivit lui Sanjay Sharma, profesor de cardiologie sportiva la o universitate din Londra, institutiile din lumea fotbalului vor fi "foarte stricte" cand vor stabili daca Eriksen are voie sau nu sa joace din nou."Nu stiu daca va mai juca vreodata fotbal. Poate suna brutal, dar Eriksen a murit cateva minute. Vor risca profesionistii din domeniul sanatatii sa-l lase sa moara din nou? Raspunsul este nu. Vestea buna este ca va trai, vestea proasta este ca probabil este la sfarsitul carierei sale. Nu ar trebui sa i se permita sa joace in Marea Britanie, suntem foarte stricti in acest sens", a spus el.Jucatorul danez Christian Eriksen, in varsta de 29 de ani, a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, la 12 mai, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.