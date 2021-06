Prima reactie a premierului britanic Boris Johnson despre scandalul de la meciul Anglia - Romania

O parte a publicului i-a huiduit pe fotbalistii care au pus un genunchi pe pamant, intr-un gest care simbolizeaza lupta impotriva rasismului, inaintea partidelor amicale castigate de Anglia impotriva Austriei si Romaniei, saptamana trecuta."Prim-ministrul sustine echipa de fotbal a Angliei si ii ureaza succes, dorind ca intreaga tara sa o sustina in acest efort pe parcursul turneului", a declarat luni un purtator de cuvant al lui Boris Johnson.Dupa ce a indemnat fanii sa fie "respectuosi", acesta a adaugat ca, in ceea ce priveste ingenuncherea, premierul se focalizeaza "mai mult asupra actiunilor decat a gesturilor".Selectionerul englez Gareth Southgate, a declarat ca echipa sa este "mai hotarata ca niciodata" sa continue se ingenuncheze in timpul EURO 2020, pentru a promova lupta impotriva nedreptatii rasiale."Credem ca este ceea ce trebuie facut, asa ca vom continua sa o facem", a declarat atacantul Marcus Rashford , care a purtat in premiera banderola de capitan al selectionatei Angliei la meciul cu Romania (1-0), disputat duminica seara.La randul sau, deputatul conservator Lee Anderson a spus ca nu va urmari meciurile Angliei in timpul turneului, din cauza acestei luari de pozitie, in timp ce colegul sau Brendan Clarke-Smith a afirmat ca fanii, care doresc sa vada un meci, s-au "saturat sa li se faca morala".