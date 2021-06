Cati bani va castiga si cati bani va pierde Bucurestiul dupa Campionatul European de fotbal

Prin baruri, restaurante si hoteluri, capitala Romaniei ar fi putut atrage insa 14,2 milioane de euro, daca nu ar fi fost restrictiile anti COVID.Asadar, cu doar 13 000 de spectatori in tribune, adica 25% din capacitatea Arenei Nationale,Bucurestiul castiga doar 3,6 milioane de euro, conform unei analize Pitchinvasion, citata de de profit.ro Cel mai mult va castiga Londra, in jur de 27,3 milioane euro. Metropola britanica va gazdui semifinalele si finala Cammpionatului European. Englezii ar fi putut castiga aproape de 3 ori mai mult, daca nu ar fi fost pandemia de COVID- 19, in jur de 65,8 milioane de euro, mai scrie profit.ro Austria - Macedonia de Nord, Ucraina - Macedonia de Nord, Ucraina - Austria si o optime de finala sunt meciurile care se vor desfasura la Bucuresti, pe Arena Nationala.