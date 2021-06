EURO 2020 - Ce replica a primit Ronaldo de la selectionerul Rusiei in scandalul Coca Cola VIDEO

Reactiile vizavi de gestul portughezului au fost diferite, insa indiferent de natura lor compania americana a pierdut in doar cateva ore 4 miliarde de dolari, in urma scaderii actiunilor.Prezent la Euro 2020 , selectionerul Rusiei, Stanislav Cherchesov (57 de ani), i-a dat "replica" lui Cristiano Ronaldo si a savurat o sticla de Coca Cola chiar in direct in timpul conferintei de presa.De remarcat si felul in care Cherchesov a desfacut sticla din care a savurat bautura.