Cine a compus imnul oficial al Euro 2020. Varianta ultra-scurta a ceremoniei de inaugurare de la Roma VIDEO

Ceremonia de deschidere va incepe la ora 21.30, intr-o varianta ultra-scurta si foarte putin spectaculoasa, din cauza restrictiilor generate de pandemie. Practic, in cadrul ceremoniei va fi prezentat virtual imnul oficial al intrecerii, compus de Bono, The Edge si Martin Garrix, artisti din componenta celebrei trupe U2 si un cunoscut DJ.Melodia se numeste "We are The People" si ea a fost rodul colaborarii dintre DJ-ul olandez Martin Garrix si legendarii componenti ai trupei U2, Bono (Paul David Hewson) si The Edge (David Howell Evans), potrivit Telegraph Cei trei trei artisti au creat digital acest imn al Euro 2020, el fiind filmat intr-un studio din Londra si pe stadionul Olimpic din Roma, pentru a recrea atmosfera arenei in 3D.Ceremonia de deschidere de la Euro 2020 de la Roma va fi un preambul potrivit pentru turneul final si suntem incantati ca aceasta colaborare dintre cei trei artisti, Martin Garrix, Bono si The Edge, a produs si o performanta virtuala, care va permite fanilor din Europa si din intreaga lume sa se simta mai aproape de competitie, se scrie pe site-ul oficial al UEFA Intreaga ceremonie de deschidere va fi transmisa in direct de Pro TV, incepand cu ora 21:30, pentru ca apoi de la ora 22:00 sa inceapa primul meci de la Euro 2020, Italia - Turcia, in care gazdele pornesc favorite, ele nefiind invinse niciodata de adversarii de astazi.