Ceremonie grandioasa de deschidere la EURO 2020. Andrea Bocelli a interpretat "Nessun Dorma"

La incheierea ariei, o balerina a fost urcata spre vazduh, sprijinita de 24 de mingi imense in culorile echipelor participante.Interpretarea lui Bocelli a fost insotita de un foc artificii pe Stadio Olimpico, tot in culorile participantelor.Deschiderea a fost data de Francesco Totti si Alessandro Nesta.Fanfara politiei italiene a cantat din opera Wilhelm Tell, iar politisti calare au aparut pe Stadio Olimpico din Roma.12 percutionisti agatati de acoperisul arenei au aparut in incinta, unde aflau si sportivi cu mingi uriase reprezentand culorilor celor 24 de participante.Pe arena au fost prezenti 16.000 de spectatori.Ceremonia s-a incheiat cu un moment digital in care s-a intonat imnul Euro-2020, cantat de DJ-ul olandez Martin Garrix, alaturi de Bono & The Edge, imn intitulat: "We Are The People We've Been Waiting For" (Suntem oamenii pe care ii asteptam).