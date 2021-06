Cum a aratat centrul Bucurestiului la deschiderea campionatului european de fotbal. "Am optat pentru o proiectie care va fi difuzata online" FOTO

In zona Piata Unirii - Piata Parlamentului, a fost gandit si desfasurat in seara zilei de vineri, 11 iunie, un spectacol de lumini, potentate de fantanile arteziene si de fosta Casa a Poporului."Capitala Romaniei a marcat debutul turneului final al Campionatului European de Fotbal printr-o proiectie 3D pe cladirea Parlamentului si un mix de lumini si culori specifice Euro 2020 in zona fantanilor de la Piata Unirii.E o bucurie pentru Bucuresti sa fie pentru prima data gazda unui turneu final european de fotbal si am tinut sa onoram acest eveniment asa cum trebuie. Tinand cont ca exista in continuare restrictii legate de pandemie, am optat pentru o proiectie care va fi difuzata online in curand.Am dorit sa aratam publicului european frumusetea si specificul Bucurestiului, sarbatorind alaturi de celelalte orase europene un eveniment fotbalistic extraordinar. Multumesc partenerilor nostri de la UEFA EURO 2020, Camerei Deputatilor a Parlamentului Romaniei si echipei CREART a Primariei Capitalei", a scris primarul Nicusor Dan pe pagina de Facebook