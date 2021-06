Christian Eriksen, de pe patul de spital: "Vreau sa inteleg ce s-a intamplat". Doctorii n-au nicio explicatie

"Ma simt mai bine acum, dar vreau sa inteleg ce s-a intamplat", a spus Eriksen."Vreau sa va multumesc tuturor pentru ceea ce ati facut pentru mine. Nu voi renunta", a adaugat el.Christian Eriksen nu a avut niciodata probleme cardiace si examinarile medicale efectuate pana acum nu au reusit sa identifice ce ar fi putut provoca accidentul de sambata."Multi jucatori isi refac moralul abia acum, stiind ca Eriksen va fi bine. Christian chiar se simte pregatit sa joace. Trebuie doar sa se odihneasca acum. Eriksen va ramane sub observatie la Rigshospitalet din Copenhaga pentru cateva zile, dar este in afara oricarui pericol", a reactionat antrenorul danez Kasper Hjulmand.Medicul nationalei Danemarcei, Martin Boesen, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca fotbalistul Christian Eriksen a suferit un stop cardiac si este in continuare in spital pentru a se afla cauza problemei, deoarece deocamdata nu exista o explicatie."Nu avem o explicatie cu privire la cauza. Eu nu am vazut live ce s-a intamplat, am vazut la televizor, la fel ca voi", a spus Boesen.Intrebat cat de aproape a fost Erikson de moarte, el a raspuns: "Era dus. I-am facut manevre de resuscitare si a fost un stop cardiac. Cat de aproape eram noi? Nu stiu, l-am adus inapoi, a fost destul de rapid. Nu sunt cardiolog, asa ca nu pot spunee de ce s-a intamplat, las asta pe seama expertilor. Acesta este unul dintre motivele pentru care el este inca in spital, ca sa se descopere ce s-a intamplat. El este treaz acum si raspunde la intrebari relevant si clar. Inima bate din nou".Jucatorul danez Christian Eriksen, in varsta de 29 de ani, a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, sambata, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.Danemarca era in atac, la faza in care Eriksen s-a prabusit pe teren, in minutul 43. Un jucator al gazdelor a executat un aut de pe partea stanga, trimitand mingea catre Eriksen. Fotbalistul echipei Inter Milano a parut ca trimite inapoi mingea, apoi s-a prabusit pe gazon cu fata in jos. Jucatorii celor doua echipe si arbitrul au rectionat imediat, realizand ca s-a intamplat ceva grav si au chemat medicii pe teren.Pe teren a intrat si iubita jucatorului.Dupa minute bune, arbitrul englez Anthony Taylor a trimis jucatorii finlandezi la cabine.Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflata aproape total de un material alb tinut in jur de personalul medical, pentru a nu se vedea in interior. Totusi, in social media au aparut imagini cu Eriksen pe targa, in care jucatorul parea constient.Meciul s-a reluat dupa aproape doua ore si a fost castigat de Finlanda, cu 1-0.