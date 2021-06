Corina Caragea a facut topul asteptat de toate femeile. Cine sunt cei mai frumusei fotbalisti de la Euro 2020 FOTO

Invitata in cadrul emisiunii "Vorbeste lumea" de la Pro TV, frumoasa jurnalista a venit cu temele facute si a scos in fata o lista mai lunga de jucatori care au impresionat-o din punct de vedere al aspectului fizic. La final, Corina Caragea a facut un Top 3, in fruntea caruia l-a plasat pe italianul Ciro Immobile. Podiumul e completat de francezul Olivier Giroud si de spaniolul Alvaro Morata.Printre preferatii Corinei Caragea se mai numara danezul Andersen, olandezul Depay, ucraineanul Yaremchuk, belgianul Carrasco si neamtul Hummels.