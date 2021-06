Cornel Dinu, atac violent la analistii Victor Piturca si Ciprian Marica. "Cum comenteaza Piturca mi se pare infiorator. Marica imi aduce aminte de papagalii din Mato Grosso"

Dinamovistul nu este incantat deloc de prestatiile celor doi la televizor.Cornel Dinu nu se uita la analiza meciurilor de la EURO 2020 din cauza lui Piturca si a lui Marica."Nu pot sa il comentez pe Piturca, pentru ca a fost jucator de fotbal, dar cum comenteaza, ce comenteaza mi se pare infiorator. Nu ma bag in exprimare, ca fiecare a facut carte cat a putut, cum a putut, cum a vrut si asa mai departe, desi e dramatic. Nu pot sa citesc o parte a hai sa le zic disertatiilor sale.Iar in partea cealalta, cand il vad pe Marica, schimb imediat canalul pentru ca atunci cand il vad pe Marica am impresia ca vad o imbracaminte care aduce cu papagalii din Mato Grosso. Cand e un sacou bej, cand e o cravata care se leaga cu sosetele doctorului Popescu. Pe el l-am vazut coborand din hotel in Brazilia in 1992 cu sosete bej, pantaloni gri scurti, camasa albastra cu violet si o esarfa la gat care semana cu girodina.Mie imi place sa vad Amazonia, Mato Grosso, dar nu pe ecran, nu se leaga. Si mai are si un snur din ala care probabil ca ii leaga o parte din bani din buzunarul respectiv. Deci nu vreau sa mai comentez prea mult, pentru ca e dramatic.Eu imi aduc aminte ca executia prin care el (n.r. Victor Piturca) se remarca era de inteligenta de joc, asta nu i-a lipsit niciodata. Asta cu exprimarea tine si daca ai pus mana pe abecedar",a spus Cornel Dinu pentru Prosport