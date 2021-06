Haos la centrele de ridicare a bratarilor pentru accesul pe Arena Nationala. Suporterii stau la cozi uriase

Romania va gazdui duminica meciul Austria - Macedonia de Nord , in grupa C de la Campionatul European 2020. Meciul va incepe la ora 19.00, pe Arena Nationala din Bucuresti. Numarul spectatorilor din tribune a fost redus, iar cei care vor mai avea acces vor fi triati pe criterii medicale.Comparativ cu alte evenimente similare, fanii nu pot intra la meciuri doar cu biletul de acces si cu dovada imunizarii, la fel de esentiala fiind obligativitatea a avea asupra lor o bratara speciala eliberata in baza certificatului de vaccinare sau a celui care atesta faptul ca persoana a trecut prin boala ori a unui test anti-COVID nu mai vechi de 72 de ore inaintea inceperii meciului.La centrele medicale, cadre medical va verifica autenticitatea documentelor fie in registrul persoanelor vaccinate, fie in baza Corona forms. De-abia dupa validare respectivul suporter va primi o bratara individualizata care impreuna cu biletul constituie de fapt permisul de intrare la meci.