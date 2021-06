De ce nu poate Coca Cola sa ia atitudine contra lui Cristiano Ronaldo pentru gestul facut la EURO 2020

'Drink water'



Cristiano Ronaldo removes Coca-Cola bottles at start of #Euro2020 press conference pic.twitter.com/2eBujl9vzk - Guardian sport (@guardian_sport) June 15, 2021

Portughezul a dat la o parte doua sticle de cola si a pus in fata sa o sticla de apa.Desi Coca Cola este sponsor al UEFA de peste 30 de ani si pompeaza bani grei in conturile forului european, impotriva lui CR 7 nu se poate lua nicio masura.Asta deoarece, dupa cum a spus un oficial UEFA, pentru The Guardian, la conferintele de presa jucatorilor le este oferita apa, Coca Cola si Coca Cola zero, iar fiecare poate alege ce sa bea.Astfel, desi gestul lui Ronaldo a lezat imaginea Coca Cola, care a pierdut 4 miliarde de dolari prin scaderea imediata a actiunilor, impotriva lui nu se poate lua nicio masura oficiala, pentru ca portughezul s-a incadrat in termenii oficiali ai intelegerii dintre compania americana si forul fotbalistic european.