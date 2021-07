Selectionerul Danemarcei pune paie pe foc dupa penalty-ul primit de Anglia: "Trebuie sa fiu atent la ce spun"

"A fost un penalti care nu ar fi trebuit sa fie un penalti. Este ceva care ma enerveaza chiar acum. Suntem foarte dezamagiti. Stiu ca suna ciudat acum, dar nu pot sa nu am aceste sentimente. Una este sa pierzi un meci, se intampla, dar infrangerea in acest fel este dezamagitoare, deoarece acesti baieti au luptat mult.Se simte amar, dar trebuie sa digeram acest lucru inainte de a putea discuta despre aceste sentimente. Este o modalitate amara de a parasi turneul. Modul in care am pierdut face mai greu sa intelegem de ce am pierdut. Trebuie sa fiu atent la ceea ce spun.Avem un grup uimitor si cu siguranta putem face din nou ceva grozav. Poate ca imi este mai usor sa spun cum ma simt in cateva zile. Nu pot descrie cat de mult admir staff-ul tehnic din spatele acestor jucatori , au trecut prin atat de multe. Avem doi oameni din staff care au salvat viata unuia dintre cei mai buni jucatori ai nostri.Am luptat ca nebunii si am jucat un fotbal bun si sunt recunoscator Danemarcei, intregii natiuni. Aveam nevoie de empatie cand s-a intamplat acel lucru cu Christian, am primit multa dragoste si sprijin si a fost uimitor sa simtim asta. Din pacate, nu am ajuns in finala, dar vom ataca din nou, iar viitorul nostru este plin de speranta si credinta. Acesti tipi sunt remarcabili si intreaga natiune poate fi mandra, sunt o echipa extraordinara si au facut o treaba uimitoare. Au facut Danemarca mandra", a spus Hjulmand.Cu toata amaraciunea eliminarii, el a avut taria de a-l felicitat pe rivalul sau de miercuri seara: "Vreau sa-l felicit pe colegul meu Gareth (n.r. - Southgate). Am urmarit ce a facut federatia si cum lucreaza cu tinerii jucatori, cum se implica si cum se comporta cu valorile pe care le are. Modul in care el comunica este remarcabil. Felicitari Gareth, faci o treaba grozava intr-o munca dificila."Au marcat: Kjaer '39 (a), Kane '104 / Damsgaard '30.In minutul 102, Sterling a obtinut usor un penalti, dupa ce a "plonjat" acuzand o interventie asupra sa a lui Maehle. Faultul a fost confirmat de VAR. Kane a executat lovitura de la 11 metri, Schmeichel a respins in fata si tot atacantul de la Tottenham a trimis balonul in poarta.Ultima partida a competitiei va avea loc duminica, de la ora 22.00, tot pe Stadionul Wembley.