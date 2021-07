In aprilie era sa moara de Covid, acum este campion european! Ce a facut in vestiar italianul care a driblat moartea acum trei luni VIDEO

Unul dintre cei mai fericiti castigatori este Daniele De Rossi, fostul mare fotbalist al Romei, international cu 112 selectii la nationala si campion mondial in 2006.De Rossi este unul dintre secunzii lui Mancini si in luna aprilie a fost internat in spital, din cauza unei forme severe de Covid.El a depasit faza critica cu ajutorul aparatelor si a putut reveni langa echipa dupa ce iesit din spital.La finalul meciului cu Anglia, in vestiarul echipei, De Rossi si-a manifestat bucuria intr-un mod original, spre deliciul fotbalistilor italieni.