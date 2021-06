EURO 2020: Absenta importanta in nationala Frantei pentru meciul de la Bucuresti, din optimi

Digne ramane in lotul Frantei insa, el avand sanse de recuperare si ar putea evolua in urmatoarele meciuri , daca francezii se califica mai departe.In schimb, Lucas Hernandez, accidentat la genunchi, are mari sanse sa se recupereze pentru meciul de la Bucuresti.Nationala Frantei va sosi vineri la Bucuresti, pentru meciul cu Elvetia, programat, luni, de la ora 22.00, pe Arena Nationala.